Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы — СМИ

Опубликовано: 14.10.2025 16:01 , Обновлено: 14.10.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о лишении гражданства отдельных лиц. Украинские СМИ сделали вывод, что речь идёт о мэре Одессы Геннадии Труханове.

«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписан», — написал президент по итогам совещания с главой СБУ.

Украинское издание «Политика страны» также сообщило, что о лишении мэра Одессы украинского гражданства сообщили в эфире гостелемарафона. Также среди лишённых гражданства — экс-нардеп Царев и артист балета Полунин.

Ранее сам Труханов заявил, что в курсе попыток Офиса президента Украины лишить его гражданства на основании наличия гражданства России.

Слухи о российском паспорте мэра ходили и раньше. Однако сам политик не раз заявлял, что это фейки, а у него только украинский паспорт.

В случае лишения гражданства Украины Геннадий Труханов, управляющий Одессой с 2014 года, не сможет занимать должность мэра.