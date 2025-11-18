Заправки "Лукойл" перешли на наличку

Опубликовано: 18.11.2025 08:10 , Обновлено: 18.11.2025

На заправках российской компании «Лукойла», попавшей под санкции, начались проблемы с оплатой бензина по карте. Это произошло в Азербайджане и в компании уже пояснили, что все дело именно из-за новых ограничений, введенных США.

Тем не менее водители продолжают жаловаться, что заправки компании принимают только наличные.

Представители компании, впрочем, пообещали, что неполадки носят технический характер и посещали восстановить работу безналичных расчётов в ближайшее время.

Напомним, что 24 октября Министерство финансов США включило «Лукойл» и 34 его дочерние структуры в санкционный список. Российская компания уже объявила о поисках покупателей для своих зарубежных обширных активов.

Агенство Reuters сообщило, что американская энергетическая компания Chevron проявила интерес к покупке структур «Лукойла» за пределами России.

“Лукойл” - была одной из немногих российских компаний нефтегазового сектора, которая активно расширяла свой пакет владений за пределами России.

В него входят на данный момент три НПЗ в Европе, а также доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии. Есть у компании и сотни АЗС по всему миру, включая даже США.