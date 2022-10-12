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Запорожская АЭС перешла на дизель

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая сейчас находится под контролем российских войск, перешла на дизель-генераторы. Об этом сообщили в украинском «Энергоатоме».

Там утверждают, что утром российские войска атаковали подстанцию «Днепровская» в Днепропетровской области. Из-за этого Запорожская АЭС осталась полностью обесточенной. Дизель-генераторы включились в автоматическом режиме.

Кроме того, в «Энергоатоме» отметили, что на ЗАЭС отправили новую партию дизельного горючего. Однако, по их словам, россияне не пропускают автомобили с ним на территорию станции.

Как уточнил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, станция отключилась от внешнего энергоснабжения второй раз за пять дней.

Тем временем в России сообщили, что энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Как утверждает , председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, аварийное питание от дизельных генераторов потребовалось менее, чем на час.

При этом, в РФ заявили, что на территорию ЗАЭС пытались на лодках проникнуть «30 диверсантов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил главе МАГАТЭ об «излишней политизации» всех вопросов, которые связаны «с атомной деятельностью».

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