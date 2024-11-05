Западные спецслужбы обвинили Россию в рассылке посылок для поджога пассажирских самолётов

Опубликовано: 05.11.2024 09:19 , Обновлено: 05.11.2024

Западные спецслужбы обвинили Россию в подготовке поджогов на грузовых и пассажирских самолетах, летящих из Европы в США и Канаду. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей европейских правоохранительных органов.

По данным издания, минувшим летом взрывоопасные посылки оказались на борту самолетов авиакомпании DHL, летевших из Литвы. Одно такое устройство в ночь с 20 на 21 июля загорелось на складе транспортной компании в немецком Лейпциге перед погрузкой в ​​грузовой самолет, другое — на складе в британском Бирмингеме. Там, в частности, причиной возгорания стали электромассажеры, в которые был закачан горючий материал на основе магния.

Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас подтвердил литовскому порталу LRT.lt, что в июле в сети доставки посылок действительно произошло два инцидента такого типа. По данным портала, при отправке самовозгорающихся посылок из Литвы в Великобританию и Германию преступник использовал поддельное удостоверение личности и указал адрес, по которому получатель не проживает.

The Wall Street Journal назвало эти два инцидента частью “тайной российской операции, которая в конечном итоге была направлена ​​на организацию пожаров на борту грузовых или пассажирских самолетов, летящих в США и Канаду”. Кроме того, издание обвинило Москву в “усилении диверсионной кампании” против Вашингтона и его союзников.

По данным издания, литовская полиция уже арестовала подозреваемого, который отправил как минимум четыре зажигательных устройства службой доставки DHL из Вильнюса. Подозреваемый представился Игорем Прудниковым, однако его настоящее имя — Александр Суранов, сообщило издание со ссылкой на неназванного представителя европейских правоохранительных органов. Следователи заявили, что, по их мнению, мужчину использовали в качестве “доверенного лица российских шпионских служб”.

В Кремле эту ​​информацию не подтвердили.