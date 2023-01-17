Запад загнал Шольца в угол. Германия даст добро на поставки танков в Украину?

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Опубликовано: 17.01.2023 08:45 , Обновлено: 15.11.2024

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставки Украине танков Leopard 2 после того, как подтвердил, что Великобритания отправит 14 своих Challenger 2.

Впервые западная страна предоставила Киеву свою тяжелую бронетехнику. Бен Уоллес заявил, что Великобритания позволит украинцам немедленно начать тренировки с танками в рамках нового пакета британской военной помощи, обнародованного перед конференцией министров обороны западных стран в Рамштайне, Германия, в пятницу.

Бен Уоллес добавил, что любое решение Берлина разрешить реэкспорт Leopard, используемых 13 странами НАТО, или предоставить часть своих собственных, было бы решением, принятым в рамках более широких усилий союзников: “Я знаю, что в немецких политических кругах были опасения, что они не хотят принимать решение одни. Что ж, они не одни”.

Кстати, аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) считают, что Украине необходимо по меньшей мере 100 западных танков, чтобы помочь ей организовать успешное весеннее наступление против России.

Польша и Финляндия, располагающие значительными парками танков немецкого производства, заявили, что готовы пожертвовать их Украине, если им позволит Берлин.

А немецкий обозреватель Александр Фридман уверен, что у канцлера ФРГ Шольца не осталось доводов, чтобы заблокировать поставки танков в Украину.

“Министр обороны Финляндии Микко Савола подчеркивает, что на предстоящей встрече в Рамштайне будет обсуждаться передача немецких танков Leopard 2 Украине. Савола при этом уточняет, что Финляндия (как и Польша с Испанией) готова поставить танки, но решение целиком и полностью зависит от согласия ФРГ”, - напомнил эксперт.

“И Варшава, и Хельсинки, и Мадрид делают крайним Берлин. Для Шольца наступает решающий момент: или передать танки и возглавить «танковую коалицию», или сорвать «танковый проект» и нанести огромный ущерб репутации Германии”, - считает Александр Фридман.