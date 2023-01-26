Запад начал обсуждать поставки Украине истребителей — Politico

Опубликовано: 26.01.2023 11:35 , Обновлено: 26.01.2023

Западные страны начали обсуждать возможность поставок Украине современных реактивных истребителей. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, решение активно поддерживают страны Балтии.

Споры между странами еще более горячие, чем во время обсуждений поставок Киеву танков. И хотя западные стране больше не считают, что идея отправить Украине истребители плохая, они все еще опасаются эскалации войны, рассказали источники Politico.

При этом США заявили Киеву о невозможности поставок истребителей. Однако еще летом 2022 года так же говорили и про РСЗО HIMARS, и другое серьезное вооружение.

К слову, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос предоставления Украине истребителей F-16 разблокирован.

Отметим, что и компания Lockheed Martin, которая производит эти военные самолеты сообщила, что готова их поставлять странам, которые передадут свои борта Украине, передает Financial Times.