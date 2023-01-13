Запад начал готовить Украину к весеннему наступлению — NYT

Опубликовано: 13.01.2023 13:27 , Обновлено: 13.01.2023

Западные страны начали подготовку Украины к весеннему наступлению россиян. Но не только. Об этом сообщило The New York Times 13 января.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что Киеву нужны 300 тяжелых танков западного образца и около 600 единиц другой бронетехники. Возможно, «сейчас мы наблюдаем первый этап выполнения указанного запроса», передает NYT.

При этом там отметили, что Запад поставляет технику не только для отражения наступления российских войск.

Так, неназванный высокопоставленный военный представитель НАТО заявил изданию, что на востоке Украины следует изменить баланс сил. И для этого нужно достаточное количество современных танков и других боевых машин — без его Украина вряд ли сможет отвоевать значительные территории.

К слову, западная разведка сообщила, что сама Украина готовится наступать либо зимой, либо «после грязного весеннего сезона». А вот Россия готовится наступать весной.

В то же время Украина не хочет, чтобы противник «перевел дух» к моменту начала интенсивного раунда боевых действий.

Кстати, то, что стороны готовятся к наступлению, подтвердил и украинский министр обороны Алексей Резников в интервью BBC. Также он сообщил, что Киев получит от Запада долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители.