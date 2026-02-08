Замглавы ГРУ России расстреляли россияне-пенсионеры - ФСБ

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Опубликовано: 08.02.2026 10:46 , Обновлено: 08.02.2026

ФСБ РФ сообщила, что смогла установить личности группы лиц пенсионного возраста, которые спланировали и осуществили покушение на жизнь генерала Владимира Алексеева, заместителя начальника ГРУ (Главного разведывательного управления) Генштаба России.

ФСБ отчиталась о задержании непосредственного исполнителя покушения — гражданина России 65-летнего Любомира Корбы. Согласно заявлению российской спецслужбы, Корбу задержали правоохранительные органы ОАЭ (Объединённых Арабских Эмиратов) и передали России.

Также в Москве был задержан пособник Корбы, россиянин 66-летний Виктор Васин. Еще одна соучастница — также гражданка России 55-летняя Зинаида Серебрицкая — скрылась. В ФСБ настаивают, что она уехала в Украину. Тем не менее, ФСБ всё ещё проводит поиски организаторов покушения, назвав трёх вышеперечисленных исполнителями.

В свою очередь, в СК РФ заявили, что Корба является уроженцем Тернопольской области Украины, а в Россию он прибыл в декабре 2025 года по указанию спецслужб Киева.

Как сообщило издание «Коммерсант», Алексеев успешно перенёс операцию, его вывели из состояния искусственной комы. Покушение на первого замначальника ГРУ Генштаба было устроено утром 6 февраля. Его трижды ранили.













ФСБ не привела доказательств причастности Украины к покушению, однако ранее глава МИД (Министерства иностранных дел) РФ Сергей Лавров обвинил Киев в попытке таким образом сорвать мирные переговоры.

Россия не в первый раз пытается обвинить Украину в подобном. Так, тот же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев запустил беспилотники для удара по госрезиденции президента РФ (Российской Федерации) в Новгородской области. Россия в эту ночь уничтожила 91 дрон.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что не верит в атаку беспилотников на резиденцию на Валдае. Он признался, что вначале согласился с версией России, так как не обладал информацией.

Тогда же свои сомнения по этому поводу высказал и президент Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что в такой атаке не было смысла. При этом он допустил, что она всё-таки могла быть без ведома Владимира Зеленского или того ввели в заблуждение.

Вот и в этот раз западные спецслужбы высказали сомнения в причастности Украины к покушению на замначальника ГРУ, сообщило издание The Washington Post. По мнению чиновников, нападение на Алексеева в тот момент, когда его непосредственный руководитель Игорь Костюков принимает участие во встречах по урегулированию, может сорвать переговоры и вызвать недовольство администрации Дональда Трампа.

“Украинские спецслужбы и раньше совершали подобные нападения, но сейчас было бы безумием с их стороны сделать это опять, — заявил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. — Мы не дураки, поверьте”.

Собеседники издания предположили, что покушение на генерала могло быть связано с «внутренним конфликтом», в том числе с ролью Алексеева во время мятежа ЧВК (частной военной компании) “Вагнер”.

Официальный Киев, естественно, отрицает свою причастность к покушению. “Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению”, - говорится в сообщении агентства.