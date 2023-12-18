Залужный рассказал, где у него нашли прослушку

Опубликовано: 18.12.2023 14:27 , Обновлено: 04.07.2024

Командующий Генштабом Украины Валерий Залужный 18 декабря подтвердил появившуюся ранее информацию о найденной у него прослушке. Однако речь идёт не об основном кабинете.

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушку]», — передает его слова РБК-Украина.

По словам главнокомандующего ВСУ, у него есть несколько мест, где он работает. “И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли», — [link href=“https://www.rbc.ua/rus/news/zaluzhniy-vpershe-prokomentuvav-proslushku-1702896168.html” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнил [/link] Валерий Залужный.

При этом глава Генштаба Украины уточнил, что не верит в вероятность установки поослушки кем-то из его подчинённых. “Нет, с „ушами“ уже давно не работаем”, - уверенно заявил он.

«Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились», — предположил Валерий Залужный.

Ранее украинские СМИ сообщили, что прослушивающее устройство было выполнено из таких деталей, чтобы нельзя было определить страну производства. Там также сообщили, что прослушка была установлена в “кабинете” Валерия Залужного.

Немецкое издание Bild уточнило, что ещё одно шпионское устройство нашли у личного помощника главы Генштаба ВСУ Константина Бушуева.

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала эти сообщения. «Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да. Военная тайна уже не раз становилась публичной», — подтвердила она.