Залужный провел в Польше переговоры с главой генштаба США Милли. О чём договорись?

Опубликовано: 18.01.2023 11:11 , Обновлено: 18.01.2023

Генералы Марк Милли и Валерий Залужный, высшие военные чины США и Украины, провели переговоры во вторник. Первая встреча командующих состоялась на юго-востоке Польши. Об этом Залужный сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня в Польше у меня состоялась первая личная встреча с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Я поблагодарил генерала Милли за неизменную поддержку и помощь, оказываемую Украине со стороны США и их союзников в исполнении потребностей ВСУ, выполнение которых ускорит нашу победу”, - написал Залужный в заявлении в Telegram и Twitter.

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На самом деле, переговоры были куда более сложные. Все понимают, что Киев оказывает давление на международное сообщество и просит у западных стран парк современных боевых танков. Генерал Валерий Залужный, командующий Вооруженными силами Украины, говорит, что его стране нужно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц, чтобы дать отпор россиянам.

В пятницу, 20 января, 50 союзников Украины, включая США, в рамках Контактной группы по обороне Украины вновь встретятся на американской военной базе Рамштайн в Германии. Главной темой переговоров станут заявления о военной поддержке Украины. Танки, безусловно, будут самой важной темой этих дебатов.