Захарова призналась, что «всегда была не очень»

Опубликовано: 13.01.2023 13:11 , Обновлено: 13.01.2023

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что Госдеп США «взялся за нее не по-детски» и отметила, что «всегда была не очень».

Она утверждает, что госдеп «разослал на отработку» тезис, что «Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой».

«Разочарую. Я всегда была не очень», — написала Захарова и добавила в конце смайлик смеющегося кота.

Кроме того, она обратила внимание, что на официальной русскоязычной странице Госдепа в Twitter начали ставить на ее слова красную пометку «ложь».

Видимо, поэтому она решила, что федеральный орган исполнительной власти при правительстве США взялся за нее «не по-детски».

Впрочем, полностью пост можете почитать сами ниже (скриншот с ее телеграм-канала):