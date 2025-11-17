Загадочные смерти туристов в Турции. В Стамбуле эвакуировали отель и арестовали булочника

Опубликовано: 17.11.2025 10:26 , Обновлено: 17.11.2025

В Стамбуле разыгралась настоящая трагедия, приведшая к смерти мамы с детьми и закрытию целого отеля. Всё началось с того, что семья туристов из Германии обратилась в больницу с жалобами на рвоту и тошноту. Однако, несмотря на старания медиков, мать и двое детей скончались. Отец же, по словам врачей, все ещё находится в реанимации.

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что отель в районе Фатих был экстренно эвакуирован, а постояльцы переселены в другие помещения. Уже на следующий день чиновники полностью закрыли здание. Причина? Не только возможное пищевое отравление, но и подозрения, что смерть могла быть связана с самим зданием.

“Туристы чувствуют себя хорошо”, но тревожные симптомы налицо

Тем временем, выяснились некоторые шокирующие детали. Оказывается, в субботу вечером ещё двое постояльцев этого же отеля были госпитализированы с аналогичными симптомами — тошнотой и рвотой. А ещё один турист попал в больницу из-за сердечной недостаточности. Впрочем, Абдулла Эмре Гюнер из Стамбульской службы здравоохранения поспешил успокоить общественность, написав в издании X, что все эти пострадавшие «чувствуют себя хорошо».

Однако, судя по действиям властей, ситуация выглядит куда серьёзнее. Перед эвакуацией здание тщательно осмотрели. Следователи, в частности, взяли пробы питьевой воды. Согласно данным агентства Anadolu, стало известно, что номер на первом этаже ранее обрабатывали химикатами, «вероятно, пестицидами», которые обычно используют для борьбы с вредителями. К тому же, в субботу были задержаны два сотрудника службы дезинфекции и один работник отеля.

[inf] Пестициды – это химические вещества, используемые для уничтожения вредных организмов, таких как насекомые, грызуны или плесень. При неправильном использовании они могут быть опасны для здоровья человека. [/inf]

Аресты и шокирующие находки

Власти города быстро провели ряд мероприятий. Они уже закрыли ресторан, где обедала несчастная семья, а муниципальные службы провели проверки в других местных точках общественного питания. Как передаёт агентство Anadolu, в пятницу были арестованы четверо подозреваемых, которым предъявили обвинения в убийстве.

Но и это ещё не всё. Газеты Cumhuriyet и Daily Sabah также сообщили об аресте пекаря, работавшего неподалёку от отеля. В свою очередь, результаты вскрытия погибших добавили загадочные подробности: в телах обнаружили раны, «напоминающих язвы или ожоги в пищеварительном тракте». При этом, причина появления этих повреждений остаётся неизвестной.