За последние сутки в Европе произошло 221 землетрясение. Что происходит?

Опубликовано: 06.02.2023 17:15 , Обновлено: 06.02.2023

За последние 24 часа в Европе произошло 221 землетрясение магнитудой от 3 до 7,8 баллов, о чем сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

При этом сейсмическая активность в разных регионах началась одновременно с первыми землетрясениями в Турции. Учёные предполагают, что волна землетрясений произошла из-за активизации наползания Африканской и Аравийской тектонических плит.

А тем временем, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане. Там сообщили, что толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в Шымкенте, 2 балла - в Таразе. Эпицентр землетрясения, учёные считают, был на юге Казахстана между Шымкентом и Туркестаном.