Youtube удалил профиль телеканала союзного государства "Белрос"

Опубликовано: 09.11.2022 19:09 , Обновлено: 09.11.2022

Американский видеохостинг YouTube удалил канал телеканала Союзного государства "БелРос". Причем во второй раз. В первой раз блокировка произошла ещё в апреле.

“Мы попытались подать апелляцию, но YouTube отказал, ничего не объяснив. Они пишут: “За нарушение правил сообщества”, но в чем конкретно это выражается, так и не сказали”, - заявил глава телеканала Николай Ефимович.

Он пообещал жаловаться в Роскомнадзор и даже суд. Но не уточнил какой.

“С мая по октябрь новый канал «БелРос» набирал 23 тысячи подписчиков в день, 13 миллионов просмотров. Это говорит о том, что есть огромный спрос на публикуемый нами контент. Но нам просто прислали банальное сообщение: «нарушены правила». Какие правила? Я уверен: удалили за то, что мы работаем активно, ярко по освещению самой горячей информационной политической повестки Союзного государства”, - предположил Николай Ефимович.

Кстати, ранее белорусский депутат Геннадий Давыдько порадовался удалению “Белрос” с Youtube. По его мнению, если телеканал «Белрос» заблокирован на YouTube, это значит, что «наши коллеги хорошо работали».