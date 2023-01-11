Взятие Соледара поможет Путину закончить войну - Польский генерал

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.01.2023 11:47 , Обновлено: 11.01.2023

Несмотря на то, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара, западные аналитики считают, что украинцы удерживают ещё около 30% города. Плюс есть большие серые зоны в центре Соледара.

Известно, что после начала массированного штурма небольшого городка на востоке Украины русские скоординированно ударили по Соледару с востока и в то же время по украинским позициям к югу и северу от него.

В последующие дни они вытеснили украинцев со своих оборонительных линий и вошли в соляную шахту и городской железнодорожный вокзал. В то же время они начали окружать город с севера и юга.

Согласно порталу Defense24.pl, в настоящее время считается, что украинцы по-прежнему удерживают около 30% города. Но украинские защитники подвергаются риску попадания в котел. Поэтому их вывод из города не исключается.

По словам генерала Вальдемара Скшипчака, бывшего командующего Сухопутными войсками Польши, русские сделают все, чтобы захватить Соледар и Бахмут. Для Путина это врата на Донбасс. Русские после захвата этих двух населенных пунктов получат проход на Славянск и Краматорск, чтобы овладеть всем Донбассом. Генерал уверен, что если россиянам удастся проникнуть в глубь Донбасса, то Россия скажет: “Спасибо, война окончена”.

“Их цель будет достигнута, и Путин объявит победу”, – считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. Таким образом, Владимир Путин откажется от всех своих требований о денацификации и демилитаризации Украины, но взамен полсункт россиянам промежуточную победу как окончательную.

Но по мнению польского генерала, украинцы не дадут себя окружить в Соледаре.”Вопрос в том, насколько многочисленны украинские резервы в этом районе. Если бы, как говорится, у них еще были большие ресурсы, то они давно бы ударили по русским крыльям, наступающим на Соледар. И, как мы видим, таких ударов, к сожалению, нет, а украинские войска обороняются все время”, – поделился своей оценкой хода боёв в Соледаре бывший главком Сухопутными войсками Польши.

Как отмечает польский генерал, Украина понимает, что для России захват всего Донбасса - теперь цель номер один.

“Ключом к сохранению Донбасса в руках Украины является окончательный срыв наступления русских, которые изо дня в день добиваются прогресса. Украинская армия должна любой ценой попытаться оттолкнуть агрессора, отбросить его назад и не допустить, чтобы он вошел дальше в Донецкую область. Для Украины Донбасс - это то, что для польского народа - Силезия. Если Россия его возьмет, Украина останется лишь сельскохозяйственной страной”, – считает польский военный.

По мнению Вальдемара Скшипчака, Россия фактически перехватила инициативу на фронте. Но у украинцев есть возможность дождаться нового удара россиян, например под Харьковом, чтобы перемолоть новый ударный кулак из русских мобилизованных и пойти в масштабное контраступление.