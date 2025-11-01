Взрывы у границы с Беларусью. Пятеро украинцев побили
В Житомирской области Украины недалеко от границы с Беларусью прогремело два взрыва. В результате погибли пять человек, еще трое получили ранения. Об этом в пятницу сообщила полиция украинского региона.
Инциденты произошли 31 октября в лесных массивах близ границы с Беларусью, где действует запрет на въезд и присутствие гражданских лиц.
Что там произошло?
По данным правоохранителей, первая трагедия случилась, когда автомобиль УАЗ с лесорубами, направлявшимися на плановую работу, самовольно изменил маршрут и выехал за пределы обозначенных предупреждающих знаков. Транспортное средство подорвалось на мине.
В результате погибли пятеро мужчин в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое — 25 и 40 лет — с травмами были госпитализированы.
В тот же день в лесу произошел второй взрыв. Грузовик, в котором двое местных жителей, 55 и 32 лет, перевозили лес, наехал на мину. 32-летний мужчина получил ранения и был доставлен в больницу.
В связи с произошедшим полиция Житомирской области обратилась к жителям с призывом строго соблюдать правила безопасности.
«Не приближайтесь к приграничным территориям, где установлены знаки «Стой! Мины!», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители напомнили, что пребывание в лесных массивах приграничной зоны, в том числе в пределах 30 километров от границы с Беларусью, остается запрещенным. Лесные комплексы в регионе были частично заминированы с начала войны с Россией, что представляет смертельную опасность для жизни.