"Выплеснулись эмоции" - В МИД Польши объяснили, почему отношения с Украиной стали "не самыми лучшими"

Опубликовано: 03.08.2023 10:48 , Обновлено: 04.07.2024

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 2 августа объяснил, что стало причиной "не самых лучших" отношений, складывающихся между Варшавой и Киевом в последнее время.

Комментируя вызов польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого в Министерство иностранных дел в Киеве в эфире польского радио RMF FM, Яблонский отметил, что у представителей Украины “выплеснулись определенные эмоции” после достаточно резких заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Дуды Марцина Пшидача. Тот, в частности, заявил, что Украине “стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет”.

Яблонский подчеркнул, что Украина “не должна нападать на своих союзников”, а Польша поддерживает Украину “настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам”. “Так было и так будет всегда”, – заявил дипломат.

Вслед за этим польский МИД опубликовал официальное заявление по поводу вызова их посла в Киеве, заявив, что “Польша хочет хороших отношений с Украиной”. Эти отношения, по мнению внешнеполитического ведомства, должны основываться на “взаимном уважении и понимании национальных интересов”.

“Польша ожидает, что Украина будет готова принять во внимание нашу позицию, в том числе по защите сельского хозяйства, а также по другим вопросам”, - говорится в сообщении МИД (речь идёт, в том числе, о ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу).

“Высокий уровень раздражения”

Как пояснил польски дипломат, Ежи Марек Новаковски, ранее служивший послом Польши в Латвии и Армении, тот факт, что новость о вызове польского посла в МИД Украины, попала в СМИ, а не осталась в кулуарах дипмиссий, свидетельствует “о достаточно высоком уровне раздражения” со стороны Киева.

Между ем, дипломатические трения уже прокомментировало высшее политическое руководство как Польши, так и Украины. В частности, польский премьер Матеуш Моравецкий решение МИД в вызове посла раскритиковали назвал “ошибкой”, которой “в условиях продолжающейся войны быть не должно”.

“Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша”, — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверил украинскую сторону в том, что Киев “очень ценит историческую поддержку Польши” и никакие “политические мгновения” отношения двух стран не испортят.

“Эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом — превыше всего”, — заявил Зеленский.