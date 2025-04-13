"Выглядит немного некрасиво" - В Польше землевладельцы пожаловались на массовую вырубку деревье на границе с Беларусью

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Опубликовано: 13.04.2025 20:24 , Обновлено: 13.04.2025

На границе Польши с Беларусью стали массово вырубать деревья, чтобы обеспечить функционирование электронного заграждения. Из-за действий властей пострадали некоторые землевладельцы, которые заявили, что не были проинформированы об этом. Они предупредил, что в результате пострадает туристическая ценность региона.

[inf]На участке польско-белорусской границы протяженностью почти 172 км уже установлено 4500 камер, которые могут работать ночью и в плохую погоду. Система предназначена для автоматического обнаружения попыток незаконного пересечения границы и информирования пограничников. [/inf]

Павел Мязга, владелец участка в Сушно, инвестировал в недвижимость с целью развития туризма. Однако его планам помешала вырубка деревьев для строительства электронного заграждения на границе с Беларусью.

“Я много лет мечтал купить его в туристических и инвестиционных целях”, - рассказал Мязга в интервью RMF FM. Мужчина утверждает, что его не предупредили о планируемых работах. В интервью радиостанции он пожаловался на «совершенно голые» территории вдоль реки Буг.

«Я не получал никаких документов, никакой информации», — пожаловался Мязга. Вырубка деревьев осуществляется в основном в полосе приграничной дороги, где пограничная охрана может действовать без согласия владельцев.

Жители Влодавы, однако, испытывают неоднозначные чувства по поводу вырубки леса. “Выглядит немного некрасиво, что с той стороны растут деревья, а с нашей ничего нет”, - рассказал один из жителей. Другие же заявили, что понимают необходимость таких действий в целях безопасности границы, сообщил портал WP.pl.

Власти Польши пообещали компенсацию только некоторым владельцам приграничных территорий, на которых установлены объекты цифрового барьера. Согласно закону, государство должно выплачивать компенсацию только тем, чьи земли были экспроприированы, и это лишь отдельные случаи. Подавляющее большинство так называемых датчиков электронного заграждения установлено в приграничной зоне, т.е. в 15 метрах от границы, и на этих участках пограничники могут действовать даже без согласия или уведомления владельца.

Ранее президент Беларуси призвал власти Польши “не собачиться” с властями Беларуси.

“Они [поляки] вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего (это их интерес) через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул - сложнее, а Беларусь - пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика. Польша к этому не готова”, - заявил он.