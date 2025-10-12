«Вы возвращаетесь домой»: посланники Трампа вселили надежду на мир для израильтян и палестинцев

Опубликовано: 12.10.2025 09:11 , Обновлено: 12.10.2025

В Тель-Авиве собралась многотысячная толпа на выступление посланников президента США Дональда Трампа накануне освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа.

Посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф пообещал, что оставшиеся заложники скоро вернутся домой в результате договорённостей, достигнутых при посредничестве США. Выступая на митинге на площади Заложников в Тель-Авиве в субботу, г-н Уиткофф обратился к заложникам заочно, заявив: «Вы возвращаетесь домой». Эти слова вызвали громкие аплодисменты десятков тысяч собравшихся.

«Ваши истории живут в каждом сердце здесь сегодня вечером и в моём сердце с тех пор, как я начал эту работу», — сказал он. Уиткофф поднялся на трибуну вместе с дочерью и зятем Трампа — Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером.

Заявления в Тель-Авиве прозвучали на фоне прекращения огня в Газе, которое длится уже второй день. В это же время десятки тысяч палестинцев вернулись к своим жилищам, многие из которых были разрушены в результате конфликта.

«Газа полностью разрушена. Я понятия не имею, где нам жить и куда идти», — сказал Махмуд аль-Шандогли в городе Газа, в то время как бульдозеры разбирали завалы, передаёт британский телеканал Sky News.

«Это и есть Газа? Это то, что осталось от Газы? Это и есть жизнь? Мы возвращаемся без домов и укрытия для наших детей, а на подходе зима, — сказала другая жительница Палестины Шерин Абу аль-Яхни телеканалу Al-Jazeera. — Ни еды, ни воды. Со вчерашнего дня мы не можем найти ни глотка воды для наших детей».

Гуманитарный кризис, который начался после варварского нападения террористов ХАМАСа на Израиль, захвата сотен заложников и убийств мирных жителей, вызвал ответную реакцию Иерусалима. ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа по уничтожению террористов, пытаясь заставить их вернуть пленных — как израильтян, так и иностранцев, живых и мёртвых.

План Трампа

В понедельник президент США Дональд Трамп будет сопредседательствовать на саммите вместе со своим египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Ожидается, что в нём также примут участие лидеры более чем 20 стран. Главной целью мероприятия станет формирование прочного мира в регионе на основе договорённостей, которых достигли Израиль и ХАМАС при посредничестве США и арабских стран.

Согласно им, Газа станет демилитаризованной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей.

При этом сектор будет восстановлен на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались.

Как только все заложники будут возвращены, члены ХАМАСа, которые обязуются вести мирное сосуществование и сдать оружие, будут амнистированы. Те же, кто пожелает покинуть Газу, получат безопасный проезд в принимающие страны.

Сам же сектор Газа будет управляться временным переходным правительством. Этот комитет будет состоять из палестинцев и международных экспертов, а надзор за ним будет осуществлять новый международный переходный орган — «Совет мира», который возглавит президент США Дональд Трамп; в него также войдёт бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.