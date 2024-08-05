"Вы пожалеете" - Премьер Великобритании обратился к участникам волны массовых протестов

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Опубликовано: 05.08.2024 13:12 , Обновлено: 05.08.2024

Полиция Великобритании арестовала более 150 человек в связи с беспорядками в по всей стране. Несколько задержанных пытались поджечь отель в Ротереме, где ранее останавливались мигранты. Правительство объявило, что организует совещание по реагированию на кризис.

Антимиграционные протесты вспыхивают по всей стране уже несколько дней после убийства трех девушек в Саутпорте.

[inf]По данным английских СМИ, 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в Великобритании, но имеющий руандийские корни, ранил ножом трех девочек, посещавших детские курсы танцев и йоги, и ранил еще 10 человек. Именно после этого в стране начались протесты. Они носят крайне правый, антиисламский и антииммигрантский характер и приобрели такой масштаб, которого не было в этой стране в течение многих лет. На прошлой неделе премьер Стармер пообещал, что не допустит беззакония на улицах города, и объявил о создании нового полицейского подразделения для борьбы с такого рода беспорядками. Но признаков ослабления протестов нет.[/inf]

В воскресенье в Ротереме на севере Англии участники одной из акций протеста собрались возле отеля Holiday Inn, в котором в прошлом размещались нелегальные иммигранты.

Собравшиеся напали на охранявших здание полицейских, бросая в них, в том числе, стулья, урны для мусора и другие предметы, а позже группа людей прорвалась через кордон полиции и проникла в гостиницу, пытаясь ее поджечь.

Окна в здании были выбиты, по меньшей мере один полицейский получил ранения. По предварительной информации, ни сотрудники отеля, ни гости не пострадали.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер назвала произошедшее «совершенно ужасающим» и заявила, что полиция пользуется полной поддержкой правительства для принятия «решительных действий».

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли и в Мидлсбро, где были подожжены автомобили, а в Ливерпуле, Саутпорте и Болтоне полиция ввела дополнительные ограничения на передвижение в некоторых районах города.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заверил, что участники беспорядков «предстанут перед всей силой закона».

“Гарантирую, вы пожалеете, что приняли участие в этой заварухе, будь то напрямую или через Интернет. Нет никаких оснований для таких действий. Люди в этой стране имеют право на безопасность, и тем не менее мы видели нападения на мечети и мусульманские общины, заявил глава британского правительства”, - Он подчеркнул, что происходящие события – “это не протесты, а насилие, и это недопустимо”.