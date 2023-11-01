Вучич распустил парламент Сербии. Ради европейских ценностей?

Опубликовано: 01.11.2023 14:55 , Обновлено: 01.11.2023

Президент Сербии Александр Вучич объявил 1 ноября о роспуске парламента страны и назначил выборы на 17 декабря 2023 года. Так он отреагировал на отправленное ему правительством Сербии "аргументированное предложение".

Как заявило правительство Сербии, проведение новых парламентских выборов в существующих обстоятельствах “обеспечит более высокую степень демократии, снижение напряженности”, возникающей между противоположными вариантами реагирования в обществе на внутренние и внешние события.

В Кабмине Сербии посчитали, что это послужит “отказу от исключительности и разжигания ненависти”, а также подтвердит право сербов “свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей”.

В предложении о роспуске парламента говорится, среди прочего, что в последнее время в части общественности появились запросы о назначении новых досрочных выборов для депутатов, и что 11 сентября часть оппозиционных политических партий подала такую просьбу президенту Сербии.

“Уважаемые граждане, я желаю вам счастливых выборов, мы живем во времена, трудные для всего мира, во время глобальных вызовов, войн и конфликтов, во время, когда необходимо, чтобы мы все были едины в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия, во время, когда мы столкнемся с многочисленными давлениями из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем”, - сказал Вучич в своем обращении после объявления выборов.

Ранее Вучич сказал, что важно, чтобы выборы были свободными и демократическими: “Важно то, что люди могут выражать свою свободную волю. Важно, чтобы люди рационально принимали решение о том, какого будущего они хотят”.

Также на 17 декабря в Сербии назначили выборы депутатов городских собраний и муниципальных собраний.