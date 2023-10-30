ВСУ заявили об ударе по Крыму и уничтожении новейшего российского С-400

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Опубликовано: 30.10.2023 12:22 , Обновлено: 30.10.2023

ВСУ заявили об уничтожении новейшего российского комплекса С-400. Удар произошел ещё 25 октября, но Минобороны РФ и Украины о нем молчали. А вот российские военкоры сообщили о последствиях.

В Вооруженных Силах Украины утверждают, что “уничтожили систему стратегической ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска”.

Также ВСУ утвержадют, что в ночь на 30 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили некий “стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма”.

В свою очередь, российские тг-каналы Astra и Baza сообщили, что украинцы атаковали Крым ракетами, в результате ударов которых пострадали 17 человек.

Там рассказали, что удар пришелся по ракетно-зенитному полку ПВО недалеко от Оленевки. А телеграм-канал «‎‎‎Рыбарь» сообщил, что украинцы нанесли удары двумя ракетами ATACMS, недавно переданными США для ВСУ.

Поселок Оленевка расположен на западном побережье Крыма — на мысе Тарханкут.

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