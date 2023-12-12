ВСУ вошли в Горловку - Зеленский

Опубликовано: 12.12.2023 16:01 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 декабря, что подразделения ВСУ вошли на территорию украинского города Горловка, что с 2014 года находился под контролем России. По крайней мере, речь идёт об операции на одном из терриконов в пределах населенного пункта.

“Наши герои-штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, Королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка-это Украина! Донбасс-это Украина!”, - заявил Зеленский.

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На видео, которое опубликовал президент Украины, видно, как ночью украинские солдаты передвигаются по неустановленной территории. Затем в ролике показаны взятые в плен россияне, которые заявляют по очереди, что были захвачены “на терриконе”. В соцсетях украинцы уверяют, что действия происходили в районе улицы Гагарина.

Кадр из видео Зеленского. Судя по всему, речь идёт не о наступлении, а диверсионной вылазке.

ВСУ не сообщали о начале наступления в районе города.

Тем временем, российские тг-каналы и военкоры сообщили о другом “наступлении” украинцев в Горловке. В результате спецоперации ВСУ в “ДНР” украинки, выдававшие себя за женщин легкого поведения, ликвидировали шестерых российских военных, сообщило издание “Апостроф” со ссылкой на российские паблики.

“Наших военных все чаще атакуют молодые диверсантки. Новая трагедия произошла в ДНР, убиты шесть офицеров”, - рассказали в другом российском Telegram-канале “Кремлевская табакерка”.

[info_b]С 20 июля по 6 сентября 2014 года в Горловке велись бои между украинскими войсками и вооружёнными формированиями ДНР, управляемыми Россией. Тогда ВСУ отступили. С тех пор до начала активных боевых действий в 2022 году Никитовский район города находился на линии разграничения с подконтрольной Украине территорией. [/info_b]