ВСУ устроили котёл для россиян под Купянском — Deep State. Что говорят в России?

Опубликовано: 12.12.2025 14:00 , Обновлено: 12.12.2025

Аналитический военный центр Deep State, базирующийся в Украине, заявил, что Вооружённые силы Украины окружили группировку российской армии под Купянском.

В конце ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии украинского города Купянск группировкой войск «Запад». А президент РФ даже позвал в город иностранных журналистов, чтобы доказать заявление российских военных. Однако пресс-тура не произошло.

В свою очередь, украинские источники утверждают, что ВСУ зачистили северо-западную окраину Купянска и заблокировали группировку РФ в районе города.

По данным Deep State, украинские защитники смогли освободить населённые пункты Радьковка и Кондрашовка, а также взяли «под огневой контроль» Голубовку. Таким образом, ВСУ фактически отрезали часть российских военнослужащих в Купянске от основных сил. Уже после этого украинцы зачистили Мирное и северо-западные окрестности Купянска.

Тем не менее российские военные закрепились на позициях в центре города.

Минобороны России пока не прокомментировало сообщения из Украины об окружении. В свою очередь, ряд российских военных пабликов писал о контратаках ВСУ в районе Купянска.

В генштабе РФ утверждают, что за прошедшую неделю ВС РФ захватили 8 населенных пунктов в Украине. В их числе — Северск в ДНР и Куриловка в Харьковской области.

Ранее российские СМИ сообщили об ударе по дамбе Печенежского водохранилища в Украине. Через нее как раз проходит одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. Таким образом Россия, вероятно, попыталась перерезать пути снабжения ВСУ.