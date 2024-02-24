ВСУ ударили по крупному сталелитейному заводу в российском Липецке в 400 км от границы

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2024 13:23 , Обновлено: 24.02.2024

Украинские беспилотники ночью 24 февраля нанесли удар по крупному российскому сталелитейному заводу в Липецке, вызвав крупный пожар. Видео взрывов и пожара, снятые очевидцами, появились в Интернете. Источник в Киеве в субботу подтвердил успешной удар во вторую годовщину начала войны России против Украины.

В свою очередь, губернатор Липецкой области России подтвердил, что взрывы на самом деле были на заводе, расположенном Липецке, который расположен примерно в 400 км к северу от границы с Украиной.

[inf]На долю завода приходится около 18% российского производства стали.[/inf]

Украинский источник сообщил Reuters, что атака была произведена в рамках совместной операции военной разведки (ГУР) и службы безопасности (СБУ).

“Сырье с этого предприятия используется для производства российских ракет, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов. Следовательно, это законная цель для Украины”, - сказал источник, не уточнив местонахождение завода.