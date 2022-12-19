ВСУ смогут ударить по Москве на Новый год

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.12.2022 14:37 , Обновлено: 19.01.2023

Военный обозреватель и приговоренный заочно к пожизненному заключению судом в Гааге бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) заявил, что украинские военные могут нанести удар по Москве на Новый год или где-то в это время.

“Я не исключаю возможности или на Новый год, или какой-то другой день удара врага или по Москве, или по какому-то другому пункту”, - заявил он.

По словам Игоря Гиркина, ВСУ будут ориентироваться на возможности ПВО России. В то же время, он заявил, что не знает, “как прикрыта Москва”. “Но что-нибудь они конечно на новый год выкинут. 100%”, - утверждает Гиркин-Стрелков. По его словам, масштаб удара будет зависеть от “массовости и доступности целей”.

В Украине не отрицают диверсии в РФ

В свою очередь, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью для BILD, кстати, подтвердил, что украинские военные готовят диверсии на территории России. Но он подчеркнул, что целями становятся исключительно военные объекты.

«Это объекты вооруженных сил России, из которых выполняются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат», - рассказал украинский генерал.

А ещё в августе он утверждал, что украинской военной разведке “очень легко” действовать в тылу у россиян.

“У нас был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и до недавнего времени один и тот же менталитет, и раньше мы были одной страной. Многие украинцы жили или живут в России… И сделали там очень хорошую государственную карьеру. В России много украинцев на руководящих должностях”, - намекнул зам главы ГУР Украины.