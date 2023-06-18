ВСУ не в лучшей форме - Польский генерал рассказал, что не так с украинским контрнаступлением

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.06.2023 14:20 , Обновлено: 18.06.2023

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил 18 июня, что украинские солдаты недостаточно подготовлены для контрнаступления и несут большие потери.

В значительной степени продвижение ВСУ замедляют обширные минные поля россиян, которые они устроили на захваченных в Запорожской и Донецкой областях Украины территориях.

По словам польского генерала, украинская тактика, когда украинцы неоправданно посылают вперед машины разминирования, которые разбрасывают землю вместе с минами, чтобы пропустить идущие за ними танки и боевые машины. “Однако без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием”, - считает генерал.

Еще одной проблемой для украинцев в продолжающемся наступлении является, по словам польского генерала, отсутствие превосходства в воздухе, а значит, российская авиация может атаковать колонны украинской техники.

Генерал также считает, что украинцы еще не вышли на главные рубежи российской обороны, наступление, вопреки ожиданиям — в том числе и Запада, — продвигается медленно, и «самое тяжелое их ждет позже».