ВСУ могут оставить Бахмут в ближайшие дни - Столтенберг

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Опубликовано: 08.03.2023 17:01 , Обновлено: 04.07.2024

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заяаил 8 марта, что Бахмут может попасть в руки России в ближайшие дни.

“Что мы видим, так это то, что Россия перебрасывает больше войск, больше сил, и то, чего России не хватает в качестве, они пытаются восполнить количеством… Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в конечном итоге пасть в ближайшие дни”, - заявил он, выступая после встречи министров обороны ЕС в столице Швеции Стокгольме.

Глава западного военного альянса, который поддерживает Украину, настаивал на том, что “также важно подчеркнуть, что это не обязательно является признаком поворотного момента войны”. “Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине”, - сказал он.

Нынешний статус Бахмута вызывает горячие споры. Российская группировка наемников “Вагнер” заявила в среду, что она захватила восточную часть города. Заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что падение Бахмута даст Москве “открытую дорогу” для атак РФ вглубь Украины.

Тем временем, 8 марта командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский прибыл в Бахмут.

“Всех врагов уничтожим! Победу одержим! Вам слава. Потому что вы сейчас там, и больше нет точки, которая более горячая чем тут, возле Бахмута”, - заявил он во время награждения украинских защитников родины.

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