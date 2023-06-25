ВСУ форсировали Днепр в районе Херсона - РосСМИ

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Опубликовано: 25.06.2023 22:05 , Обновлено: 25.06.2023

Российские военкоры сообщили со ссылкой на свои источники на фронте, что украинские войска успешно форсировали Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне и закрепились на левом берегу.

Получившийся плацдарм ВСУ, по данным российских источников, удерживают и расширяют уже трое суток. “Подразделения ВС России отошли из района, так как постоянное действие вражеской артиллерии и ССО противника создало угрозу окружения наших сил. Отходили с боями, на выручку пришли соседние подразделения. В результате боев ВС России понесли потери”, - сообщил российский тг-канал “Два майора”.

[info_b]В условиях войны нет возможности оперативно проверить достоверность информации с обеих сторон. Относитесь к ней с осторожностью.[/info_b]

По его данным, на вечер 25 июня украинцы расширили зону контроля на другом берегу. По всей видимости, речь идёт о поселке Дачи, который расположен вплотную к Антоновскому мосту напротив Херсона. В этом им способствовало то, что большая вода из региона ушла. В Украине сообщили, что по состоянию на 25 июня Днепр в районе города Херсон вернулась в пределы русла до взрыва на Каховской ГЭС.

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В районе Антоновского моста Днепр имеет ширину всего 940 метров. Что позволяет защитникам Украины использовать быстроходные плавсредства, которые россияне, по их признаниям, не могут поразить.

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“На нашем берегу враг имеет мобильные установки РЭБ, наши операторы FPV-дроны задачу нанесения ударов выполнить не смогли: потеря связи”, - признались российские военкоры.

Там также сообщили, что просьбы воюющих с украинцами российских частей об авиационном ударе по остаткам Антоновского моста (ВСУ пользуются его полотном как прикрытием от минометов) не дошли до командования “из-за сложности прохождения информации”.

Другое российское издание “Воля” сообщило, что на левый берег Днепра 24 июня ВСУ начали переправлять боевые машины пехоты и танки. Там утверждают, что всего на данный момент переправлено 15 БМП и 9 танков, ведётся переправа пехотных подразделений.

Одни российские тг-каналы сообщают, что российские войска, хоть и отступили в том районе, но продолжают попытки выбить ВСУ. Другие - что мобильные российские бронегруппы и пехотные части, находившиеся у берега, отходят в сторону остатков Херсонской группировки, которая стоит в 30-40 км в глубине.

[info_b]Украинские СМИ и тем более командование ВСУ ничего не сообщали о форсировании Днепра в районе Херсона.[/info_b]