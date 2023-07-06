«Всё выходит из-под контроля» - Макрон предложил блокировать соцсети во время протестов

Опубликовано: 06.07.2023 08:59 , Обновлено: 06.07.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед правительством вопрос о более жёстком контроле социальных сетей. Он предложил полностью отключать такие популярные в стране платформы, как Snapchat и TikTok, на время массовых уличных протестов. По его словам, во время беспорядков "всё выходит из-под контроля государства", и недавние события в крупных французских городах тому подтверждение.

Заявление о возможной блокировке соцсетей Макрон сделал на встрече с мэрами порядка 200 французских городов, в которых уже больше недели продолжаются уличные протест, сообщило издание The Guardian.

[info_b]Беспорядки во Франции вспыхнули после того, как 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения Нахель М. в парижском пригороде Нантерр. Трагический инцидент стал очередным поводом для обвинений французских правоохранителей в системном расизме. В результате люди вышли на улицы, но очень скоро мирные демонстрации протеста переросли в уличные беспорядки с поджогами автомобилей, драками и стычками с полицией.

По данным BBC, за время протестов французская полиция задержала не менее 3,4 тыс. человек, однако сейчас, по информации издания, протесты постепенно сходят на нет.[/info_b]

Французские чиновники обвинили протестующих (чаще всего речь идёт о молодых людях) в использовании соцсетей, таких как Snapchat и TikTok, для координации своих действий во время протестов, а также для “поощрения беспорядков и насилия”.

На одну из таких жалоб и отреагировал Макрон, заявив, что французским властям “нужно подумать о том, как молодые люди пользуются социальными сетями” и “когда всё выходит из-под контроля” рассмотреть возможность регулирования соцсетей или их полного отключения.

“Прежде всего, мы не должны делать это в разгар беспорядков, и я рад, что нам не пришлось это делать в этот раз”, - заявил в ходе встречи с мэрами президент Франции.

Однако, поддержки среди французских чиновников инициатива Макрона пока не нашла, отметило издание The Guardian. Так, лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор заявил, что если Елисейский дворец пойдёт на такой шаг, то Франция как “страна прав человека и гражданина”, по сути, станет в один ряд “к большим “демократиям” вроде Китая, России и Ирана”.

В свою очередь глава партии “Республиканцы” Оливье Марле назвал предложение Макрона “провокацией для отвлечения внимания”, а блокировка соцсетей по примеру Китая, Ирана или Северной Кореи, по его словам “имеет очень глупый привкус”.