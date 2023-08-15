«Всё разнесло!» - В России в результате взрыва на АЗС погибли 27 человек, 75 пострадали

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Опубликовано: 15.08.2023 07:46 , Обновлено: 15.08.2023

Поздно вечером 14 августа в российском городе Махачкала прогремел мощный взрыв на одной из автозаправочных станций. По данным Дагестанского центра медицины катастроф, в результате взрыва и возникшего пожара погибли как минимум 27 человек, в том числе трое детей. Число пострадавших к утру 15 августа достигло 75 человек.

По предварительным данным, озвученным властями Дагестана, ЧП произошло после того, как на автосервисе, расположенном рядом с автозаправкой, вспыхнул пожар. Оперативно потушить его собственными силами сотрудники автосервиса не смогли - огонь перекинулся на АЗС, где и взорвались две цистерны с топливом, сообщило агентство РИА “Новости”.

Момент взрыва попал на видео: мужчина, проезжавший мимо АЗС в своём авто в тот момент, когда горел ещё только расположенный рядом автосервис, решил снять пожар на телефон. В этот момент и прогремел взрыв, от которого даже выбило стекла в авто:

https://www.youtube.com/shorts/h103jBqKjTY?feature=share

Кадрами с места происшествия в соцсетях также активно делятся очевидцы. Автор одного из видео, демонстрируя пылающие кадры разгоревшегося пожара и мечущихся в панике людей, отметил, что всё происходящее скорее напоминает военные действия.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/srqa1964/status/1691301652035145728?s=20”]

“Столько людей, столько трупов уже! Вот сама заправка - всё разнесло!”, - продемонстрировал последствия взрыва другой очевидец.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/EremNews/status/1691182589938126849?s=20”]

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Сам пожар на месте взрыва удалось локализовать лишь поздно ночью. По данным МЧС, огнем охватило площадь в 600 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение, но на всякий случай перекрыли газоснабжение в районе ЧП.

По данным некоторых российских СМИ, огнём полностью уничтожено как минимум 13 автомобилей, ещё порядка 40 повреждены.

Что касается людей, по данным местной администрации, многие пострадавшие сейчас остаются в тяжелом состоянии. Часть из них решено отправить на лечение в Москву, для чего в Махачкау вылетел спецборт МЧС.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц”. В настоящее время выясняются все обстоятельства, приведшие к взрыву.