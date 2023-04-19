ВС рекомендовал сажать россиян, которые пугают представителей власти. Это как?

Опубликовано: 19.04.2023 13:24 , Обновлено: 19.04.2023

Верховный суд России (ВС) подготовил разъяснения, в которых призвал судить россиян, которые пугают чиновников, силовиков и членов их семей, по уголовным статьям 317, 318 и 319 УК РФ. Такую информацию опубликовало издание "Коммерсант".

Издание утверждает, что в ВС считают, что под уголовную статью должны попадать россияне, которые вызвали сильный испуг у представителей власти без вреда для их здоровья.

В то же время, ВС РФ сделал поблажку для некоторых случаев. Россиянам можно будет безнаказанно пугать представителей власти, если это ответ на незаконные действия с их стороны. Тогда «при наличии к тому оснований» такой вызов испуга может быть признан “необходимой обороной либо квалифицирован как преступление против личности”.

Также россиян будут наказывать за публичные ругательства и надругательства над представителями власти. «Это могут быть ругательства, размещение в интернете порочащих сведений либо даже “иные действия” — например, срывание форменного головного убора или погон», — пояснила газета «Ъ».