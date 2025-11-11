Опубликовано: 11.11.2025 10:47 , Обновлено: 11.11.2025

Украина вступила в один из самых тяжелых периодов с начала войны с Россией. Массированные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре в минувшие выходные привели к беспрецедентным отключениям электричества по всей стране, поставив миллионы людей на грань гуманитарной катастрофы. На этом фоне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в энергетике. И это — в военное время.

Энергетика на грани: свет по расписанию и очереди за водой

Как сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, утром 8 ноября Украина подверглась мощнейшей атаке: 42 баллистические ракеты и 458 дронов-камикадзе поразили электростанции и подстанции. Результатом стал тотальный блэкаут — впервые без электричества оказались все крупные города страны. К вечеру свет в некоторых городах так и не дали, параллельно прекратилась подача воды и отопления.

К воскресенью ситуация лишь частично нормализовалась. В Киеве и других городах ввели жесткие графики подачи электричества: всего по 3 часа, три раза в день. Остальные 15 часов жизнь миллионов украинцев зависит от генераторов.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где энергоснабжение восстановили лишь в отдельных районах. Сотни тысяч жителей многоэтажек выстроились в многометровые очереди за питьевой водой, которую затем приходилось носить вручную на 15-е и 20-е этажи. По данным оператора «Укрэнерго», реальные сроки восстановления инфраструктуры остаются под вопросом.

Россия целится в распределительные сети и АЗС

В Украине утверждают, что российская армия применяет тактику, направленную на максимальное усложнение жизни гражданского населения и подрыв обороноспособности Украины.

Как заявил министр иностранных дел Украины Сибига, Россия целенаправленно обстреливает подстанции, обеспечивающие электроэнергией Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Это приводит к парадоксальной ситуации: атомные станции продолжают работать, но выработанная ими энергия не может поступить к потребителям.

Украинские СМИ также сообщают, что в последние дни российские войска стали чаще атаковать АЗС, лишая украинцев мобильности и затрудняя логистику для нужд обороны.

$100 украденных миллионов на фоне энергоколлапса

На фоне тотального кризиса в энергетике громкий скандал разразился внутри самой отрасли. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о раскрытии масштабной преступной схемы в госкомпании «Энергоатом», которая обеспечивает более половины электроэнергии страны.

Следствие заявило о существовании «прачечной», через которую прошло около $100 миллионов незаконных средств. По версии детективов, советник министра энергетики и начальник службы безопасности «Энергоатома» установили контроль над всеми закупками компании. Подрядчики были вынуждены платить «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов, чтобы их не отстранили от тендеров. И это — на фоне страданий украинцев и блэкаутов из-за постоянных ударов по энергетике со стороны российской армии.

В скандале оказался замешан и бывший бизнес-партнер Зеленского — Тимур Миндич. Впрочем, президент Украины в своем вечернем обращении заявил, что все причастные к коррупции должны понести наказание.

Однако оппозиционные партии, в том числе «Европейская солидарность» Петра Порошенко, уже объявили о старте процедуры увольнения всего кабинета министров. Там заявили, что стране сейчас нужна власть, которая бы думала о людях, а не о своих карманах.

Зима приближается: Украина в отчаянном поиске ПВО

В условиях, когда российские удары по энергосистеме становятся все более разрушительными, Киев отчаянно нуждается в системах ПВО. Президент Зеленский заявил о желании закупить 25 систем Patriot, но признал, что их производство займет годы. Он призвал европейских союзников передать Украине имеющиеся у них комплексы, чтобы дождаться новых.

Украденные $100 млн: что можно было купить для ПВО?

Украденные $100 млн, конечно, не спасли бы ситуацию кардинально, но могли бы помочь в противостоянии атакам на энергетику страны. Анализ рынка вооружений показывает, что этих средств недостаточно для покупки дорогостоящих систем высотной ПВО, таких как Patriot, но их хватило бы для создания эффективного эшелонированного заслона против дронов и крылатых ракет.

Основная угроза украинской энергосистеме — это массовые атаки дронами-камикадзе. Против них наиболее действенны не отдельные сложные комплексы, а насыщенная и многослойная оборона ближнего радиуса.

На $100 млн можно было бы сформировать мощный пакет из трех ключевых компонентов: несколько самоходных зенитных установок (типа немецких Gepard) для прикрытия подступов к объектам, несколько десятков станций радиоэлектронной борьбы для создания «электронного зонтика» и сотни переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) для точечной защиты.

Такой набор позволил бы создать плотный «зонтик» над десятками критических энергообъектов. Хотя он не решает проблему перехвата баллистических ракет, он мог бы нейтрализовать до 80–90% массовых атак дронов и крылатых ракет, что кардинально повысило бы устойчивость энергосистемы.

Объявленная сумма коррупции в $100 миллионов выглядит не просто хищением, а преступлением против человечности. Эти средства можно было бы конвертировать в реальный, ощутимый барьер против уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.