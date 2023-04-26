ВОЗ предупредила мир об огромном "биологическом риске" после захвата биолаборатории в Судане

Опубликовано: 26.04.2023 08:01 , Обновлено: 26.04.2023

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 25 апреля предупредила об "огромном биологическом риске" после захвата Национальной лаборатории общественного здравоохранения в Хартуме одной из сторон вооруженного конфликта в Судане.

Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил в интервью CNN, что после захвата военными лаборатория превратилась в потенциальную “бактериальную бомбу”. По его словам, в лаборатории хранятся образцы таких опасных, высокозаразных заболеваний, как полиомиелит, корь, холера.

По данным ВОЗ, после захвата лабораторий её сотрудники “больше не имеют к ней доступа”, на объекте отключена подача электроэнергии, следовательно, “невозможно должным образом контролировать биологические материалы, которые хранятся в лаборатории для медицинских целей”.

По словам генерального директора лаборатории, отключение электроэнергии на объекте также означает, что “существует риск порчи истощающихся запасов пакетов с кровью”.

Между тем, по данным ВОЗ на 25 апреля, число жертв вооруженного конфликта в Судане за последние 11 дней выросло до 459 человек, по меньшей мере 4072 человека получили ранения.

Напомним, вооружённый конфликт в Судане вспыхнул 15 апреля между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который контролирует регулярную армию страны, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, который возглавил военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF).

На момент эскалации конфликта в Хартуме оказались десять белорусов, включая экипаж частной белорусской авиакомпании Belcanto Airlines. В настоящее время МИД Беларуси работает над вариантами их эвакцуации.

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