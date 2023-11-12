ВОЗ потеряла связь с крупнейшей в Газе больницей, ставшей убежищем для мирных жителей

Опубликовано: 12.11.2023 08:06 , Обновлено: 12.11.2023

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что потеряла связь с крупнейшей больницей в Газе аль-Шифа. В ЦАХАЛе заявили, что на территории госпиталя нет боевых действий.

В сообщении ВОЗ говорится: “Поскольку продолжают поступать ужасающие сообщения о том, что больница подвергается неоднократным нападениям, мы предполагаем, что наши контакты присоединились к десяткам тысяч перемещенных лиц и покидают этот район”.

Ранее в ХАМАС заявлял, что два младенца умерли и еще десятки находятся в опасности в больнице, крупнейшей в Газе, после того, как в ней закончилось электричество.

По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, операции в больнице Аль-Шифа были приостановлены после того, как в ней закончилось топливо.

В свою очередь, Армия обороны Израиля предупредила директора больницы Аль-Шифа о том, что военные считают здание расположенным в зоне боевых действий и что поэтому все пациенты должны быть эвакуированы.

Израиль утверждает, что под больницей Аль-Шифа в городе Газа находится командный центр ХАМАСа, но отрицает, что подвергал больницу опасности.

В ХАМАСе, в свою очередь, заявили, что он не используют больницы таким образом, и медицинский персонал опроверг заявления Израиля.