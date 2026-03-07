Восьмой день войны в Иране. Что там происходит
У восьмому дню войны в Иране некоторые представители властей США заявили, что это не война, а "военная операция". Тем временем высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что минувшая ночь стала «крупнейшей бомбардировочной кампанией» Америки в Иране, передает Sky News.
Министр финансов Скотт Бессент заявил телеканалу Fox Business: «Мы нанесем наибольший ущерб иранским ракетным установкам, заводам, которые производят ракеты. И мы существенно ослабляем их. И, знаете, наша кампания была сокрушительной».
В течение нескольких дней Белый дом предупреждал, что его атаки на Тегеран — в рамках операции «Эпическая ярость» — будут только усиливаться.
Согласно последним сообщениям, целью ночного нападения также стал аэропорт Мехрабад, один из двух главных аэропортов иранской столицы.
В течение ночи по всему Тегерану были слышны звуки мощных взрывов, ударные волны от которых ощущались в разных районах столицы. Кроме того, продолжаются атаки и в других городах страны.
Целями становятся не только военные объекты и политические центры, но и жилые районы, школы и больницы.
Что произошло к восьмым суткам войны:
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Тегеран потрясли взрывы — Иран ответил ракетными обстрелами Израиля.
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ночью проходила «крупнейшая бомбардировочная кампания» войны.
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В сообщении в социальных сетях Дональд Трамп настаивал на том, что «никакой сделки с Ираном не будет, кроме БЕЗОГРАНИЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!»
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«Кто-то спросил меня, как бы я оценил это по шкале от 0 до 10 — я бы поставил от 12 до 15», — сказал Трамп.
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«Их армия уничтожена, их флот уничтожен, их связь уничтожена, их лидеры уничтожены. Две группы их лидеров уничтожены, осталась только третья группа. Их военно-воздушные силы полностью уничтожены. У них осталось 32 корабля, все 32 лежат на дне океана».
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Война вступает во вторую неделю — Белый дом предполагает, что операция «Эпическая ярость» может продлиться еще месяц.
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Согласно сообщениям, Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану нанести удар по американским военным.
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Трамп намекнул, что хочет участвовать в выборе преемника аятоллы Али Хаменеи (Верховного лидера Ирана), но посол Ирана в ООН (Организации Объединенных Наций) заявил, что новый верховный лидер будет избран «без какого-либо иностранного вмешательства».