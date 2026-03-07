Восьмой день войны в Иране. Что там происходит

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Опубликовано: 07.03.2026 08:32 , Обновлено: 07.03.2026

У восьмому дню войны в Иране некоторые представители властей США заявили, что это не война, а "военная операция". Тем временем высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что минувшая ночь стала «крупнейшей бомбардировочной кампанией» Америки в Иране, передает Sky News.

Министр финансов Скотт Бессент заявил телеканалу Fox Business: «Мы нанесем наибольший ущерб иранским ракетным установкам, заводам, которые производят ракеты. И мы существенно ослабляем их. И, знаете, наша кампания была сокрушительной».

В течение нескольких дней Белый дом предупреждал, что его атаки на Тегеран — в рамках операции «Эпическая ярость» — будут только усиливаться.

Согласно последним сообщениям, целью ночного нападения также стал аэропорт Мехрабад, один из двух главных аэропортов иранской столицы.

В течение ночи по всему Тегерану были слышны звуки мощных взрывов, ударные волны от которых ощущались в разных районах столицы. Кроме того, продолжаются атаки и в других городах страны.

Целями становятся не только военные объекты и политические центры, но и жилые районы, школы и больницы.

Что произошло к восьмым суткам войны: