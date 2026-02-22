Вооруженный неизвестный проник в поместье Трампа

Опубликовано: 22.02.2026 17:34 , Обновлено: 22.02.2026

В воскресенье ночью, 22 февраля, Секретная служба США (занимается охраной президента) объявила, что вооруженный мужчина проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго, резиденции и частного клуба Дональда Трампа во Флориде, расположенного в Палм-Бич.

Хотя президент США часто проводит выходные на этом курорте, во время инцидента он находился в Белом доме в Вашингтоне.

Охрана открыла огонь по мужчине и убила его. По данным Секретной службы, застреленному было около 20 лет. Его личность не разглашается до уведомления ближайших родственников.

ФБР, Секретная служба США и Управление шерифа округа Палм-Бич уже проводят расследование в отношении личности, возможных мотивов и применения силы.

По данным Секретной службы, его «заметили у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом».

Как сообщило ведомство, в него выстрелили агенты Секретной службы и заместитель шерифа округа Палм-Бич. Никто из сотрудников Секретной службы США или PBSO не пострадал.

Инцидент произошёл примерно в 1:30 ночи по местному времени.