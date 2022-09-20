В Грузии мужчина захватил банк и потребовал $2 млн, флаг России и удочку

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Опубликовано: 20.09.2022 13:31 , Обновлено: 20.09.2022

20 сентября молодой мужчина совершил нападение на филиал Банка Грузии в центре города Кутаиси. Он взял в заложники посетителей и сотрудников, а также выдвинул свои требования.

Как пишет издание «Новости Грузии», сначала он потребовал 2 миллиона долларов в течение трех часов. Мужчина пригрозил взорвать бомбу, если этого не выполнят. На теле у него заметили оборудование, похожее на детонаторы.

Позже появились новые требования: вертолет, российский флаг, рация и удочка.

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МВД Грузии квалифицировало захват заложников в Кутаиси как террористический акт. Там сообщили, что мужчина взял в заложники 12 человек.

Со слов очевидцев известно, что налетчик действует в одиночку. Несколько человек сообщили, что слышали звуки стрельбы. В настоящее время территория у отделения банка оцеплена, на месте мобилизован спецназ.

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