В Грузии мужчина захватил банк и потребовал $2 млн, флаг России и удочку
20 сентября молодой мужчина совершил нападение на филиал Банка Грузии в центре города Кутаиси. Он взял в заложники посетителей и сотрудников, а также выдвинул свои требования.
Как пишет издание «Новости Грузии», сначала он потребовал 2 миллиона долларов в течение трех часов. Мужчина пригрозил взорвать бомбу, если этого не выполнят. На теле у него заметили оборудование, похожее на детонаторы.
Позже появились новые требования: вертолет, российский флаг, рация и удочка.
МВД Грузии квалифицировало захват заложников в Кутаиси как террористический акт. Там сообщили, что мужчина взял в заложники 12 человек.
Со слов очевидцев известно, что налетчик действует в одиночку. Несколько человек сообщили, что слышали звуки стрельбы. В настоящее время территория у отделения банка оцеплена, на месте мобилизован спецназ.