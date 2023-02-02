Опубликовано: 02.02.2023 11:17 , Обновлено: 26.02.2025

Министерство обороны Великобритании заявило, что роль России как «надежного экспортера оружия» «весьма вероятно» будет подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями.

В последнем отчете разведки, опубликованном утром 2 февраля, сказано, что доля России на международном рынке вооружений сокращается.

По мнению экспертов, РФ «почти наверняка отдаст приоритет развертыванию новых вооружений собственными силами в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту».

В Лондоне полагают, что дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО.

[info_b]К слову, исторически сложилось так, что Великобритания и Франция конкурировали с Россией за второе или третье место после США. Однако в 2021 году на долю США приходилось 32% мирового рынка экспорта оборонной продукции, за ними следуют Франция с 28%, Россия с 12% и Великобритания с 7%, занимающая четвертое место в годовом рейтинге, пишет The Guardian.[/info_b]