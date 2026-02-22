Война с Ираном может начаться уже в понедельник. В США две группировки убеждают Трампа в прямо противоположном

Опубликовано: 22.02.2026 15:59 , Обновлено: 04.03.2026

Очень противоречивые сообщения приходят из США, где Белый дом решает, что делать с Ираном. Одни источники сообщают о том, что Дональд Трамп решился на удар в ближайшие понедельник или вторник. Другие пишут, что Вашингтон значительно смягчил свои требования к Тегерану.

Так, агентство Bloomberg, со ссылкой на иранские СМИ, сообщило, что США на переговорах с Ираном уступили в вопросе обогащения урана, отказавшись от требований по его прекращению.

«Заявления неназванного дипломата перекликаются с комментариями, сделанными в пятницу министром иностранных дел и главным переговорщиком Ирана Аббасом Арагчи, который заявил изданию MS Now, что США не требовали нулевого обогащения урана и что обе стороны стремятся к „быстрому соглащению“», — говорится в сообщении Bloomberg.

В то же время немецкое издание BILD сообщило, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие пару дней. Бывший агент ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Джон Кириаку в своем подкасте заявил, ссылаясь на свой источник в Белом доме, что атака состоится «в понедельник или во вторник».

Впрочем, по словам Кириаку, в правительстве Трампа сложились две фракции. Вице-президент Джей Ди Вэнс и Тулси Габбард, глава надзора за разведслужбами США, выступили против удара. За атаку — госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, а также Объединенный комитет начальников штабов (орган, состоящий из высших офицеров всех родов войск США).

Есть еще одна экспертная оценка от бывшего военного. Майкл Прегент — бывший офицер военной разведки США и эксперт по Ближнему Востоку. Он консультировал Пентагон (Министерство обороны США) и Государственный департамент США по вопросам Ирана и террористических сетей.

По его словам, вооруженные силы США готовы к удару: «Нет необходимости ждать прибытия [авианосца] Gerald Ford, он может быть задействован в последующих волнах атак».

«Я не знаю, чего он на самом деле ждет», — признается бывший американский разведчик. Есть также сценарий, при котором Трамп и в случае отступления мог бы сохранить лицо: «Он мог бы […] уничтожить несколько целей террористической группировки „Исламское государство“ (организация, запрещенная в РФ), атаковать некоторые позиции хуситов (члены военно-политической группировки „Ансар Аллах“, действующей в Йемене) и сказать: мы действовали!»

На данный момент Иран располагает запасами урана, обогащенного до 60 %, что близко к оружейному уровню (90 %), но готов снизить его чистоту до 20 % или ниже. США же требуют полного отказа от обогащения урана.