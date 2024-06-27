Военные попытались совершить госпереворот в Боливии

Опубликовано: 27.06.2024 07:55 , Обновлено: 27.06.2024

Боливийские военные под командованием генерала Хуана Хосе Суниги, на днях уволенного с поста командующего армией, 26 июня попытались совершить государственный переворот. Военные заняли центральную площадь столицы, где расположены президентский дворец и здание Конгресса, протаранили ворота президентского дворца и ворвались внутрь. Однако, попытка отстранить от власти правительство и действующего президента Луиса Арсе провалилась, едва начавшись.

Выступая перед журналистами, мятежный генерал заявил, что он со своими сторонниками хочет “восстановить демократию”, и раскритиковал действующее правительство за неспособность решить экономические проблемы страны.

“У народа нет будущего, а у армии есть смелость позаботиться о будущем наших детей, благополучии и прогрессе нашего народа”, — процитировало генерала CNN.

Попытка госпереворота была предпринята на фоне подготовки к очередным президентским выборам, которые намечены в Боливии на 2025 год. Помимо действующего главы государства Луиса Арсе о намерении баллотироваться на пост президента заявил и экс-президент левого толка Эво Моралес, который ранее был союзником Арсе. Это, как отметило агентство Reuters, “создает серьезный раскол в правящей социалистической партии и более широкую политическую неопределенность”.

Фото: Getty Images

Многие не хотят возвращения Моралеса, который правил страной в 2006-2019 годах и лишился своего поста на фоне массовых протестов и заменен временным консервативным правительством.

Мятежный генерал Сунига заявлял, что Моралес не сможет вернуться на пост президента, и пригрозил “заблокировать” это попытки, если тот попытается это сделать. Именно это стало причиной отстранения Суниги от высокой должности в боливийской армии.

В свою очередь Моралес, глава правящей социалистической партии, во время попытки госпереворота заявил, что его сторонники мобилизуются в поддержку демократии. Осудили действия мятежников и руководители соседних стран, в частности, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который выразил поддержку действующему главе государства.

В результате Генеральная прокуратура Боливии возбудила уголовное дело против Суниги и “всех других участников”, причастных к попытке госпереворота. Самого Сунигу задержали, его точное местонахождение сейчас неизвестно.

Действующий президент Арсе уже объявил о назначении новых военачальников, в том числе нашёл замену и мятежному генералу - командующим армией назначили генерала Хосе Санчеса. Именно он отдавал приказы солдатам на площади у президентского дворца, требуя от солдат, поддержавших Сунигу, вернуться в свои части.