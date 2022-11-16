Во время ракетной атаки в Киеве был директор ЦРУ

Опубликовано: 16.11.2022 09:05 , Обновлено: 16.11.2022

Анонимный американский чиновник сообщил, что 15 ноября в Киеве был директор ЦРУ Билл Бернс. Как раз когда там началась атака российских ракет.

Билл Бернс прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским и своими коллегами из украинской разведки. Бернс находился в безопасности в посольстве США во время российских ракетных ударов по Киеву, утверждают в Белом доме.

Его поездка последовала за встречей в понедельник в Турции со своим коллегой из российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным – и это второй известный случай менее чем за месяц, когда директор ЦРУ посетил Киев. По словам американского чиновника, Бернс “обсудил предупреждение, которое он передал главе СВР России, не применять ядерное оружие и подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе с российской агрессией”.