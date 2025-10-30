Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра. Где драгоценности?

Опубликовано: 30.10.2025 11:58 , Обновлено: 30.10.2025

Французская полиция в среду вечером задержала пятерых новых подозреваемых в масштабной краже из Лувра. Как сообщает Le Figaro, один из арестованных считается одним из организаторов ограбления. Телеканал BFM уточняет, что этот человек находился в музее в момент совершения преступления.

«Задержаны пять человек, включая одного из главных подозреваемых в ограблении», — подтвердил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Ранее, в минувшие выходные, были задержаны двое мужчин 34 и 39 лет. Одного из них задержали в аэропорту перед вылетом в Алжир. В среду суд предъявил им обвинения в краже в составе организованной группы и в преступном сговоре.

Парижский прокурор Лора Бекко на пресс-конференции в среду сообщила, что оба задержанных «частично признались» в хищении драгоценностей. Она не стала уточнять, что именно подразумевается под частичным признанием. Бекко также отметила, что следствие смогло связать одного из подозреваемых с кражей с помощью ДНК-экспертизы.

«Пока рано давать точную характеристику их профиля», — заявила прокурор.

В настоящее время двое обвиняемых предстали перед следственным судьей. Им грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф за кражу в составе организованной банды.

Еще двое подозреваемых, фигурирующих в деле, остаются на свободе. Похищенные драгоценности, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

Прокурор не исключила, что за ограблением стоит более многочисленная группа, а само преступление могло быть совершено «по заказу». Бекко отказалась предоставлять подробности, сославшись на интересы следствия.

«Расследование продолжается и должно проводиться эффективно, с максимальным спокойствием и осмотрительностью», — подчеркнула она.

Напомним, ограбление в Лувре произошло в воскресенье, 19 октября. Группа злоумышленников, переодетых рабочими, проникла в музей через балкон с помощью выдвижной лестницы. Инцидент получил широкий резонанс во Франции и во всем мире, спровоцировав бурные дискуссии о состоянии системы безопасности в национальных музеях.