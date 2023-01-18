Во Франции умерла старейшая жительница планеты

Опубликовано: 18.01.2023 09:00 , Обновлено: 18.01.2023

Во Франции в возрасте 118 лет умерла старейшая жительница планеты Люсиль Рандон (сестра Андрэ). Об этом 17 января сообщило агентство Reuters.

Она жила в доме престарелых в городе Тулон на юге Франции, где скончалась в ночь на вторник.

Рандон родилась 11 февраля 1904 года, а в 1944 году присоединилась к католическому благотворительному ордену и взяла имя сестра Андрэ.

Как пишут французские СМИ, долгое время ее чествовали как старейшую европейку, но после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет в апреле 2022 года, Рандон стала старейшей жительницей мира.

Она пережила две мировые войны, пандемии «испанки» и COVID-19. В последние годы сестра Андрэ ослепла и передвигалась в инвалидной коляске, но до 108 лет продолжала работать в монастыре.

После смерти Рандон старейшим живущим человеком на Земле стала испанка Мария Браньяс Морера, которая родилась 4 марта 1907 года (сейчас ей 115 лет).