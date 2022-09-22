Во Франции создали самую длинную в мире книгу. Но прочитать ее невозможно
Во Франции напечатали самую длинную книгу под названием ONEPIECE (Неделимость). В ней 21 540 страниц. Весит книга 17 килограммов, а ширина корешка составила более 80 сантиметров.
Художник из Афин Илан Мануаш скопировал все эпизоды мирового бестселлера One Piece автора Эйчичиро Оди, выходящего в японском журнале Shōnen Jump еженедельно с 1997 года.
21 450 страниц читать физически невозможно, что делает ее не столько книгой, сколько скульптурой.
«ONEPIECE — это нечитаемая скульптура, которая подобна книге, которая материализует экосистему онлайн-распространения комиксов», — сказал Мануаш.
Книга получилась с ограниченным тиражом в 50 экземпляров, каждый из которых стоит 1900 евро.
Произведение Мануаша появилось из-за «обилия доступного онлайн-контента и безудержной оцифровки индустрии комиксов», что, по словам его издателя, «бросает вызов современному мастерству создания комиксов».
Мануаш, очевидно, хотел подчеркнуть, что комиксы существуют одновременно как товар и как литература. Это теория, которую уже приняла сама индустрия комиксов — одна компания, CGC , предлагает услугу, в которой она оценивает комиксы клиентов и заключает их в защитный пластик.
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