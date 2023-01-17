Во Франции предложили сделать Путина единицей измерения

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.01.2023 10:43 , Обновлено: 17.01.2023

Французский генерал Мишель Яковлев в эфире телеканала LCI предложил ввести новую единицу измерения — «шкалу Путина».

По его словам, президент России Владимир Путин войдет в историю «не просто как исторический персонаж, но и как единица измерения». Причиной генерал назвал ошибки, которые тот допустил с тех пор, как ввел войска в Украине.

«Есть шкала Рихтера для землетрясений. А будет шкала Путина — для стратегических просчетов и исторических ошибок. В будущем будут говорит: «О, да тут накосячили на целый один Путин», — выразил мнение генерал.

Он убежден, что действующий президент России будет «эталоном измерения ошибок».

Генерал также заявил, что армия Путина до 24 февраля «вызывала страх». А теперь, по его словам, она «вызывает жалость».

«Это сброд, жалкий сброд», — заявил Яковлев.

https://youtu.be/c1rUHq02mAM