Во Франции предложили сделать Путина единицей измерения
Французский генерал Мишель Яковлев в эфире телеканала LCI предложил ввести новую единицу измерения — «шкалу Путина».
По его словам, президент России Владимир Путин войдет в историю «не просто как исторический персонаж, но и как единица измерения». Причиной генерал назвал ошибки, которые тот допустил с тех пор, как ввел войска в Украине.
«Есть шкала Рихтера для землетрясений. А будет шкала Путина — для стратегических просчетов и исторических ошибок. В будущем будут говорит: «О, да тут накосячили на целый один Путин», — выразил мнение генерал.
Он убежден, что действующий президент России будет «эталоном измерения ошибок».
Генерал также заявил, что армия Путина до 24 февраля «вызывала страх». А теперь, по его словам, она «вызывает жалость».
«Это сброд, жалкий сброд», — заявил Яковлев.