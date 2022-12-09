Макрон объявил «революцию в области предохранения»

Опубликовано: 09.12.2022 09:46 , Обновлено: 09.12.2022

С 1 января 2023 года все молодые французы от 18 до 25 лет смогут бесплатно получить презервативы в аптеках страны. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Он назвал это «маленькой революцией в области предохранения».

«Заболевания, передающиеся половым путем, растут среди молодежи. Вот почему мы начинаем маленькую революцию профилактики», — написал он.

Также Макрон сообщил о бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.

Ранее Телеграф писал, что 15 августа в Шотландии вступил в силу закон, согласно которому государственные и образовательные учреждения обязаны бесплатно предоставлять женщинам тампоны и прокладки во время менструации. Законопроект утвердили еще в мае 2020 года. И это первая в мире подобная реализованная программа.

https://telegraf.plus/novosti/vlasti-shotlandii-pervymi-v-mire-sdelali-besplatnymi-prokladki-i-tampony-dlya-zhenshhin/