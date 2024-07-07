Во Франции непримиримые левые и правые объединились против ультраправых. Кому социологи напророчили победу во втором туре?

Опубликовано: 07.07.2024 16:00 , Обновлено: 07.07.2024

Во Франции началось голосование на одних из самых важных выборов в истории страны. Ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзников объявили о готовности стать доминирующей силой в национальном собрании и сформировать правительство. Президент Франции, правоцентрист Макрон призвал левые партии объединиться с его силой, чтобы не допустить прихода к власти радикалов.

[inf]После того, как “Национальное объединение” Марин Ле Пен (RN) одержало победу в первом туре внеочередных всеобщих выборов во Франции, левые и центристские партии призвали к созданию “Республиканского фронта” (front républicain). Он призван не дать ультраправой партии набрать большинство. [/inf]

После дня молчания, во время которого агитация запрещена, 8 июля, в воскресенье, голосование началось по всей континентальной Франции в 8 утра. Ожидается, что социологические агенства опубликуют обычно достоверные прогнозы по количеству мест, которые займет те или иные политические силы, после 20:00, когда закроются участки для голосования.

Мобилизовать своих сторонников попытались, как левые, так и ультраправые партии.

По словам властей, явка в полдень воскресенья была намного выше, чем во время выборов 2022 года, и составила почти 27%, и, что очень необычно, даже превысила статистику первого тура голосования в прошлое воскресенье, что позволяет предположить, что итоговый показатель может быть самым высоким за последние 50 лет.

Опросы общественного мнения, проведенные на прошлой неделе, показали, что предполагаемое число депутатов от партии Марин Ле Пен в новом парламенте снизилось по сравнению с предыдущими прогнозами. Это стало результатом согласия левых и правоцентристов Макрона взаимно снять соперничающих на одних и тех же участках кандидатов в пользу друг друга. Лишь бы “Национальное объединение” не смогло набрать большинство в парламенте.

Опросы показали, что необходимое для единоличного формирования правительства большинство в 289 голосов ультраправые радикалы, скорее всего не получат. А опрос Ipsos показал, что “Национальное объединение” и ее союзники претендуют лишь на от 175 до 205 депутатов в 577-местном парламенте Франции.

Опросы показали, что “Новый народный фронт” (NFP), четырехсторонний альянс левых сил, в котором доминируют радикальные левые “Непокоренной Франции” (LFI) Жан-Люка Меланшона, получит от 145 до 175 мест, что, вероятно, сделает его второй по величине силой в новой ассамблее.

А вот пока ещё правящая партия Макрона, вероятно, проведет предстоящие три года в меньшинстве. Впрочем, президент Франции утверждает, что готов к этому и не собирается уходить в отставку. Его соратники также призвали французов не допустить к власти ультраправых даже путем голосования за левых.

“Сегодня опасность заключается в том, что в большинстве будут доминировать крайне правые, и это было бы катастрофой”, - заявил премьер-министр Габриэль Атталь, которому, возможно, будет поручено попытаться собрать временное правительство по итогам выборов.

В свою очередь, Ле Пен заявила, что на этой неделе ее ультраправая партия может получить абсолютное большинство, призывав избирателей избежать “полной неразберихи”, пообещав, что ее 28-летний соратник Джордан Барделла должен стать премьер-министром.

Ле Пен осудила создание “Республиканского фронта”, объединившего левых и правых, как попытку украсть победу “против воли народа” путем создания “единой партии”, защищающей правящий класс. В свою очередь, Барделла заявил, что не займет пост премьера, если его партия не получит абсолютного большинства.