Во Франции крупнейшие профсоюзы объявили забастовку накануне Олимпиады в Париже. Аэропорты встанут?

Опубликовано: 08.07.2024 18:32 , Обновлено: 08.07.2024

Работники французских аэропортов призвали к забастовке за неделю до начала Олимпийских игр в Париже, которые должны начаться в конце июля, 26 июля. Представители профсоюзлв CGT, CFDT, FO и UNSA объявили о стачке на 17 июля. Другие госслужащие тоже выдвинули свои требования.

Они потребовали, чтобы все сотрудники аэропортов получили “олимпийскую премию”, и осудили “односторонние решения главы исполнительной власти выплатить премию только некоторым сотрудникам”.

Профсоюзы заявили, что они “прекращают свое участие во всех формах встреч с руководством” и призывают “провести забастовку 17 июля, чтобы добиться удовлетворения своих требований”. Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как новая левая коалиция “Народный фронт”, к удивлению многих, заняла первое место во втором туре выборов в парламент.

Профсоюзы работников контролируемой государством Groupe ADP, управляющей главными парижскими аэропортами имени Шарля де Голля и Орли, ранее призывали к забастовке 19 мая, которая, однако, не привела к серьезным сбоям в работе.

Эти два аэропорта станут главными воротами во Францию для иностранных гостей Олимпийских игр, и ожидается, что во время Игр через них будут проходить до 350 000 человек в день, а также большинство спортсменов.

Ожидается, что тысячи спортсменов начнут прибывать в Париж уже с 18 июля, когда откроется деревня атлетов. Для этого в аэропорту Шарля де Голля будет оборудован новый временный крупногабаритный багажный терминал для перевозки снаряжения, такого как байдарки, велосипеды или палки для прыжков с шестом.

Профсоюзы, представляющие работников государственного сектора Франции, потребовали дополнительной оплаты или поддержки в связи с необходимостью работать на Играх в Париже с 26 июля по 11 августа, которые проходят во время традиционных летних каникул во Франции.

Полиция, авиадиспетчеры, сборщики мусора, служащие центральных органов власти, машинисты метро и поездов, а также пожарные - все они выдвинули свои требования, и их работодатели вынуждены были уступить, чтобы избежать беспорядков.

Кстати, работники национального монетного двора, который изготавливает медали для Олимпиады, также объявили забастовку, но руководство утверждает, что это не повлияло на производство.