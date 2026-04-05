Опубликовано: 05.04.2026 07:59 , Обновлено: 05.04.2026

С 1 января в Германии действует новый закон о воинской обязанности. Правительство ФРГ стремится укрепить Бундесвер, и частью этого процесса является возвращение обязательного призыва, сообщил немецкий таблоид Bild.

Однако до сих пор мало кто обратил внимание на одно новое правило в законе, которое имеет далеко идущие последствия для миллионов немцев. Отныне все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, желающие выехать за границу на срок более трёх месяцев, должны получить на это разрешение от Бундесвера.

В параграфе 3 закона о воинской обязанности говорится:

«Мужчины по достижении 17-летнего возраста должны получить разрешение в соответствующем карьерном центре Бундесвера, если они хотят покинуть Федеративную Республику Германия на срок более трёх месяцев […]. То же самое относится к тем, кто хочет остаться за пределами Федеративной Республики Германия на срок, превышающий разрешённый, или хочет продлить не требующее разрешения пребывание за пределами Федеративной Республики Германия более чем на три месяца»

Первыми об этом сообщили в агенстве Ippen.Media. Ранее это правило должно было применяться только в том случае, если Бундестаг или НАТО признали бы нападение на Германию вероятным или уже случившимся. Теперь разрешение от Бундесвера на длительные зарубежные поездки является обязательным независимо от этого. Согласно закону, отказ в выдаче разрешения не предусмотрен, однако соответствующее заявление всё равно должно быть подано.

Зачем же вводится эта бюрократическая мера? По запросу Ippen.Media Министерство обороны сообщило:

«Основой и главной идеей этого положения является надёжный и содержательный учёт военнообязанных. […] В случае чрезвычайной ситуации мы должны знать, кто, возможно, находится за границей в течение длительного времени», — заявила пресс-секретарь.

Вопрос о том, какие последствия грозят, если выехать за границу без разрешения на срок более трёх месяцев, министерство не прокомментировало.